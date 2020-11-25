Мармелад из Тверской области может стать национальным брендом на конкурсе "Вкусы России"

"Мармелад Верхневолжья" принимает участие в национальном конкурсе "Вкусы России" Фото: ПТО

В Первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России" от Тверской области за победу борются сразу 15 участников. Это бренды: "Сыры Верхневолжья", "Пожарские котлеты", "Вода Верхневолжья", "Вода Кашинская", "Лимонад Верхневолжья", "Ветчина Верхневолжья", "Хлеб Верхневолжья", "Молоко Верхневолжья", "Квас Верхневолжья", "Морс Верхневолжья", "Мармелад Верхневолжья", "Макароны Верхневолжья", "Сушка тверская" и "Баранка тверская".

Бренд "Мармелад Верхневолжья" выпускает лихославльская фабрика "Мармеладная сказка". Натуральный мармелад производится на территории Тверской области с 2006 года.

В 2018 году компания "Мармеладная Сказка" выпустила мармелад весом 281 килограмм и установила рекорд, который был официально зафиксирован и занесен в книгу рекордов России.

Поддержать тверские бренды на конкурсе "Вкусы России" можно на официальном сайте конкурса. Голосование продлится до 2 декабря.