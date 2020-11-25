Врач осташковской больницы умер в Твери

Врач-терапевт Виктор Веселов ушел из жизни 25 ноября Фото: vk.com/"Сарафанное радио_Осташков"

Утром, 25 ноября, в реанимационном отделении тверской больницы скончался врач-терапевт Осташковской ЦРБ Виктор Геннадьевич Веселов. О случившемся сообщает паблик "Сарафанное радио_Осташков" в соцсети.

Виктор Геннадьевич Веселов окончил Тверской государственный медицинский университет в 1979 году. Стаж его врачебной практики - 41 год.

- Врачи - это такие же люди как и мы все. Но в отличие от других профессий, они спасают наше здоровье и жизни. Давайте скажем им "Спасибо!" - написали в сообществе.

Под постом жители благодарят врача за помощь и отзывчивость и выражают соболезнования родным и близким Виктора Веселова.