Ноутбук и мобильный телефон украл грабитель у жителя Твери

Грабителю грозит до семи лет тюрьмы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В дежурную часть Заволжского отдела полиции в Твери с сообщением о грабеже обратился 47-летний местный житель. Мужчина сообщил, что выпивал в компании знакомого в квартире на Петербургском шоссе. В один момент собутыльник, применив насилие, неопасное для жизни и здоровья, украл у заявителя ноутбук и мобильный телефон и скрылся. Ущерб составил 30 000 рублей.

На грабителя составили ориентировку. Он был установлен и задержан. Злоумышленником оказался неработающий ранее судимый 38-летний местный житель. Похищенное изъято и возвращено владельцу.

По статье "Грабеж" фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.