В Твери проходят рейды по соблюдению масочного режима

В Твери проходят профилактические рейды по соблюдению масочного режима Фото: ПТО

25 ноября сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тверской области посетили с проверкой больницу Пирогова, ветеринарную клинику и семейный СПА-клуб.

В учреждениях проверяли наличие разметки для посетителей, ведение журналов термометрии, уборки и дезинфекции помещений, соблюдение масочного режима персоналом и посетителями.

Напомним, масочный режим введен в Тверской области с 12 октября. С этого времени проведена проверка 231 объекта. В 77 выявлены нарушения, выданы предписания, которые находятся на контроле. Составлено 39 протоколов.

В ходе полицейских рейдов составлен 351 протокол, 261 из них направлен в суд. Нарушителям грозят штрафы.