Конкурс на лучшее новогоднее оформление витрин стартует в Твери

Конкурсная комиссия оценит оформление витрин, входов, внутреннего интерьера. Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверские предприниматели вновь посоревнуются, кто лучше всех украсил свой магазин, кафе, парикмахерскую (или любой другой объект потребительского рынка) к Новому году. Постановление о проведении ежегодного смотра-конкурса опубликовала городская администрация.

Прием заявлений на конкурс продлится до 14 декабря. В этот же день стартует сам конкурс, который завершится уже в будущем году – 18 января.

В конкурсе могут принять участие магазины, аптеки, супермаркеты, автосалоны, торговые центры, киоски, рынки, ярмарки, кафе, рестораны, кофейни и другие предприятия общепита, парикмахерские и салоны красоты, ателье, мастерские, бани, сауны, химчистки и даже автозаправочные станции.

Конкурсная комиссия оценит оформление витрин, входов, внутреннего интерьера, поставит баллы за оригинальность декораций и использование дополнительных мероприятий по созданию праздничного настроения, например, участие зазывалы – Деда Мороза.