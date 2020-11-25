Молодого человека, который спас тонущего подростка, наградили в Твери

Тверичанина Андрея Груздова наградили за спасение утопающего подростка. Фото: пресс-служба СУ СК РФ/tver.sledcom.ru.

В областном Следственном комитете Андрею Груздову вручили медаль и диплом за спасение утопающего. Смелость и самоотверженность молодой человек проявил в 2018 году. И вот сегодня за героический поступок юноша был удостоен награды.

9 октября 2018 года Андрей Груздов, идя по Твери, заметил несовершеннолетнего, который перелез через ограду моста и спрыгнул в реку. Андрей незамедлительно побежал на берег, сбросил с себя одежду и поплыл к барахтающемуся в воде. Течение начало уносить их к Восточному мосту, но Андрей сумел схватить мальчика за куртку и доплыть с ним на сушу.

Подросток, которому на тот момент было 17 лет, остался жив. Андрей проявил храбрость и бескорыстно помог ближнему.