В Тверской области бухгалтер предприятия присвоил 1,7 миллиона рублей

Бухгалтера обвиняют в присвоении 1,7 млн рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Перед судом предстанет бывший бухгалтер МУП "Вески" Вескинского сельского поселения. Она обвиняется в присвоении 1,7 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, с января 2017 года по октябрь 2019 года обвиняемая, используя служебное положение, принимая оплату от населения за коммунальные услуги, не внесла часть поступивших денежных средств в основную кассу предприятия.

Полученные деньги обвиняемая потратила по своему усмотрению.

Уголовное дело с обвинительным заключением прокурора направлено в Лихославльский районный суд для рассмотрения по существу.