Большие перпективы: В Тверской области Кувшиново получило особый статус

Предполагаемый вид части будущего тепличного комплекса в Кувшинове. Графика: ПТО

Заявка на придание моногороду Кувшиново статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) была одобрена еще в прошлом году на заседании Комиссии по вопросам создания и функционирования ТОСЭР. Теперь цель достигнута - решение утверждено в Правительстве РФ.

- Цель проекта - диверсификация экономики, создание новых конкурентоспособных производств и новых рабочих мест, - прокомментировал губернатор Игорь Руденя.

В городах со статусом ТОСЭР для бизнеса действуют налоговые льготы. Предприятиям снижают платежи по страховым взносам с 30% до 7,6%, а также налог на прибыль, полностью освобождают от налога на имущество и земельного налога.

В Кувшиново планируется реализовать несколько якорных инвестпроектов с созданием более 1000 рабочих мест. Предполагаемый объём инвестиций - свыше 14,5 млрд рублей. Кроме того, запланировано развитие более 14 предприятий среднего и малого бизнеса.

Самые крупные проекты – строительство тепличного комплекса, фермы по переработке молочной продукции, производства полимерных изделий. Также есть предварительные договорённости о создании высокотехнологичного производства систем водоочистки и водоподготовки.

Тверская область активно сотрудничает с Фондом развития моногородов в части строительства инфраструктуры для реализации инвестпроектов. В частности, в 2021 году на эти цели для тепличного комплекса «Кувшиновский» предусмотрено свыше 165,3 млн рублей.