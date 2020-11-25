В Тверской области продолжаются поиски 16-летнего жителя Осташкова

В Тверской области продолжаются поиски пропавшего подростка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" по факту исчезновения 16-летнего жителя Осташкова.

Егор Васильев пропал 22 ноября. Ночью он ушел от знакомых в деревне Рогожа в направлении Осташкова. До настоящего времени его местонахождение не известно.

- В ходе доследственной проверки установлено отсутствие объективных данных, указывающих на намерение несовершеннолетнего беспричинно и на длительное время покинуть свое место жительства, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Поиски подростка продолжаются. В них задействованы следователи, полицейские, волонтеры.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефону следственного управления: 8-930-179-00-69.