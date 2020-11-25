Родители более 29 тысяч детей 3-7 лет получают соцвыплаты в Тверской области

В регионе уделяется особое внимание поддержке института семьи. Об этом постоянно заявляет областное правительство. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В регионе ежемесячное пособие получают родители 29228 детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Размер выплаты в 2020 году составляет 5699 рублей. Это 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в Верхневолжье за второй квартал 2019 года.

На эти выплаты в регионе предусмотрено более 1,3 млрд рублей. Большая часть - свыше 1,1 из федерального бюджета, 213,8 млн - из областного.

В связи с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату, Тверской области дополнительно выделено свыше 600 млн рублей.

- Сегодня поддержка семей с детьми является нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Президентом России, Правительством страны, руководством Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона, – считает губернатор Игорь Руденя.

Заявления на ежемесячные выплаты принимают в филиалах МФЦ, на портале Госуслуг. Форма дополнительно размещена на сайте Министерства социальной защиты населения Тверской области.