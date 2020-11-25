25 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 199 человек

В Тверской области подтверждено 199 случаев коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперативного штаба, 25 ноября еще 199 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 14113 случаев заражения COVID-19.

4928 (-99) человек изолированы;

369 (0) умерли;

8816 (+298) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 4598 (+54)

Конаковский район 985 (+15)

Ржев 953 (+7)

Кимры 796 (+8)

Вышневолоцкий городской округ 718 (+26)

Торжок 658 (+14)

Калининский район 640 (+8)

Лихославльский район 387 (+6)

Осташковский городской округ 377 (+9)

За весь период на коронавирус в регионе проведено 325 003 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 3506.