25 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 199 человек

В Тверской области подтверждено 199 случаев коронавируса Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперативного штаба, 25 ноября еще 199 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 14113 случаев заражения COVID-19.
4928 (-99) человек изолированы;
369 (0) умерли;
8816 (+298) выздоровели.
Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:
Тверь 4598 (+54)
Конаковский район 985 (+15)
Ржев 953 (+7)
Кимры 796 (+8)
Вышневолоцкий городской округ 718 (+26)
Торжок 658 (+14)
Калининский район 640 (+8)
Лихославльский район 387 (+6)
Осташковский городской округ 377 (+9)
За весь период на коронавирус в регионе проведено 325 003 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 3506.
Графика: ПТО