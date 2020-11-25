Флешмоб «Расскажи о маме» стартовал в Тверской области

Участникам флешмоба необходимо записать короткое видео или текстовое сообщение. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Традиционно посвященный мамам день отмечается в последнее воскресенье ноября. Участникам флешмоба необходимо записать короткое видео или текстовое сообщение на своей странице в соцсети с хэштегами: #расскажиомаме, #минсемьи.

Самые трогательные признания-поздравления будут размещены в группе министерства демографической и семейной политики Тверской области ВКонтакте «Тверская семья».

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию.

Как сообщает областное правительство, активные участники флешмоба будут отмечены во время праздничной онлайн-программы ко Дню Матери. Она состоится 27 ноября в Тверской филармонии в 19:00. Здесь можно будет посмотреть трансляцию.

Сегодня в регионе остро стоит вопрос демографии. Поэтому власти уделяют большое внимание поддержке материнства, детства, семей с детьми.

- На тверской земле ведется большая работа по укреплению семейных ценностей, возрождению традиций многодетной семьи. Это залог уверенного будущего нашего края и благополучия всей страны, - считает губернатор Игорь Руденя.