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Общество

Сайты с инструкцией по изготовлению взрывчатки запретил суд в Тверской области

Ресурсы заблокированы по настоянию прокуратуры
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Информацию на сайтах суд признал запрещенной Фото: архив "КП"

Информацию на сайтах суд признал запрещенной Фото: архив "КП"

Прокуратурой Западнодвинского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила сайты с видеороликами о способах изготовления взрывчатого вещества - пороха.

Информация для пользователей была в открытом доступе.

Прокуратура обратилась в суд с административными исковыми заявлениями с требованием признать информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, которые рассмотрены и удовлетворены.

Решения суда в законную силу не вступили.