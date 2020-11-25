Сайты с инструкцией по изготовлению взрывчатки запретил суд в Тверской области

Информацию на сайтах суд признал запрещенной Фото: архив "КП"

Прокуратурой Западнодвинского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила сайты с видеороликами о способах изготовления взрывчатого вещества - пороха.

Информация для пользователей была в открытом доступе.

Прокуратура обратилась в суд с административными исковыми заявлениями с требованием признать информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, которые рассмотрены и удовлетворены.

Решения суда в законную силу не вступили.