11-летний мальчик пострадал в массовом ДТП в Тверской области

В ДТП на М-10 пострадали мальчик и женщина Фото: УГИБДД России по Тверской области

Массовое ДТП произошло вечером, 24 ноября, на 136-м км трассы М-10 "Россия" Конаковского района Тверской области.

56-летний водитель без прав, управляя автомобилем "Мицубиси ASX", при движении в сторону Москвы, опережая попутные транспортные средства, столкнулся с "Рено Логан" под управлением 45-летней женщины. Водитель "Рено" врезалась в "Шкоду Октавия" под управлением 23-летнего водителя. Автомобиль "Мицубиси ASX" после столкновения съехал в кювет.

В результате ДТП пострадала водительи 11-летний пассажир "Рено Логан". Мальчик находился на заднем сиденье посередине, ремнем безопасности пристегнут. С травмами пострадавшие доставлены в больницу.