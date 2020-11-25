Предприниматель в Тверской области незаконно основал турбизнес на дачном участке

Нарушитель оштрафован на 20 000 рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кашинскую межрайонную прокуратуру обратился местный житель. Мужчина сообщил, что в СНТ "Дорожник", на территории двух арендованных у физлица участках, предприниматель основал частную гостиницу для туристов.

Установлено, что земельные участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения, а значит не подходят для ведения гостиничного бизнеса с проживанием туристов.

Межрайонной прокуратурой в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Нарушитель оштрафован на 20 тыс. рублей.

Предприниматель обжаловал решение в Управлении Росреестра по Тверской области, но решение прокуратуры оставлено без изменений и пока не вступило в законную силу.