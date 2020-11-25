Рождественскую ярмарку в Твери не отменили

Ярмарка развернется в обычном месте - пересечении улицы Трехсвятской и бульвара Радищева Фото: Ирина ТАРАСОВА

Традиционная Рождественская ярмарка в Твери состоится. Документ о проведении праздничной торговли (Постановление № 1270 от 24 ноября 2020 года) подписан главой Твери Алексеем Огоньковым.

Ярмарка развернется в обычном месте - пересечении улицы Трехсвятской и бульвара Радищева. Откроют ее12 декабря, работать торговля будет до 10 января 2021 года.

В постановлении отмечается, что ярмарка должна состояться "при условии соблюдения рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции". Организатору праздничной торговли - муниципальному автономному учреждению «Агентство социально-экономического развития» предписывается обеспечить общественный порядок, безопасность и чистоту территории.

Напомним, в Москве подобные меропрятия – ярмарки и фестивали – отменены. На праздники там введены жесткие ограничения из-за коронавируса.