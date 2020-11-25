Три человека пострадали в ночном ДТП в центре Твери

Ночью в центре Твери столкнулись две машины, трое человек пострадало. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

Дорожное происшествие произошло после полуночи. Volkswagen и Opel врезались друг в друга. Что стало причиной ДТП пока неизвестно. В аварии пострадали люди.

У водителя Volkswagen рваная рана лица и закрытая черепно-мозговая травма, у пассажирки – перелом ребер и подозрение на перелом ключицы. У пассажирки Opel закрытая черепно-мозговая травма.

Все участники ДТП были трезвы. Пассажиров-детей в машинах не было.