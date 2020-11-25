Суд оправдал врача, которого обвиняли в смерти пациентки в Тверской области

В Тверской области суд оправдал врача, которого обвиняли в смерти пациентки. Фото: Иван ВИСЛОВ

По решению Западнодвинского межрайонного суда, врач, которого обвиняли в причинении смерти по неосторожности, оправдали. В его действиях не нашли состава преступления. Приговор пока не вступил в силу, как указано в пресс-релизе юридической инстанции.

Как установило следствие, 31 января 2018 года в 16:00 главврач Западнодвинской ЦРБ и по совместительству травматолог-ортопед вышел на суточное дежурство в хирургическое отделение больницы. В этот же день в 22:30 в приёмное отделение доставили 70-летнюю женщину.

Дежурный врач осмотрел прибывшую, собрал данные о её состоянии, классифицировал её состояние как среднетяжёлое.

Позже вечером и ночью врач ещё раз осмотрел больную. Она жаловалась на слабость и сухость во рту. На следующий день утром женщина вновь жаловалась на слабость, началась рвота. Дежурный врач передал пациентку заведующему хирургическим отделением.

После этого состояние пенсионерки ухудшилось, ей поставили желудочный зонд и перевели в реанимацию. Было решено срочно сделать операцию. Но хирургическое вмешательство не помогло и 2 февраля в 10:00 женщина скончалась.

Причинно-следственную связь между действиями дежурного врача и смертью пациентки суд не установил.