Известный врач-психиатр Андрей Троицкий скончался в Твери

Андрей Андреевич Троицкий скончался на 75-м году жизни Фото: минздрав Тверской области

22 ноября 2020 года ушел из жизни известный тверской врач-психиатр Андрей Андреевич Троицкий. Ему было 74 года.

- Андрей Андреевич обладал высоким уровнем профессиональных знаний и с успехом применял их на практике. В полном объеме владел всеми современными методами диагностики и лечения психических и наркологических заболеваний, мог грамотно квалифицировать состояние больного, провести дифференциальную диагностику, назначить адекватную терапию, - вспоминают о нем коллеги.

В 1970 году Андрей Андреевич Троицкий окончил Калининский государственный медицинский институт, почти 50 лет посвятил психиатрии.

Молодым специалистом, в 1972 году он устроился в ГБУЗ "Областной клинический психоневрологический диспансер" ОСП с. Бурашево, прошел путь от врача-психиатра до заместителя главного врача по медицинской части.

В 2010 году заместитель главного врача Андрей Троицкий был награжден нагрудным знаком "Отличник здравоохранения".