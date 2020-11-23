Женщина спасла ребенка из горящего дома в Тверской области

Женщина получила ожоги,спасая ребенка в Тверской области Фото: Мария ОСИПОВА

Сообщение о возгорании жилого дома на улице Тургеневской поступило в ГУ МЧС России по Тверской области ночью, 23 ноября.

Постройка - на две семьи. В одной части проживал мужчина, который успел выбежать из горящего здания, во сторой части дома - женщина и ребенок. Спасая ребенка, женщина получила ожоги и была доставлена в больницу. Ребенок не пострадал.

- На место выезжала ПСЧ-33, в 2:50 пожар был полностью потушен, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области. - В результате пожара огнем повреждена терраса, комната одной квартиры, совмещенный чердак, кровля на общей площади 30 кв. метров.

Причина пожара устанавливается.