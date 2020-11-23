Брошенный "ГАЗ" без кузова хотят эвакуировать с улицы Томского в Твери

Брошенный "ГАЗ" эвакуируют силами администрации Фото: администрация Твери

Комиссиия по эвакуации транспортных средств сообщает, что 25 ноября в 11:00 утра с улицы Томского, 8/1 будет эвакуирован автомобиль "ГАЗ" серого цвета.

Автомобиль без кузова, без государственных регистрационных знаков, имеет признаки брошенного (бесхозяйного)

6 ноября собственнику было выдано предписание о необходимости убрать транспортное средство с улицы, которое он не исполнил. Впоследствии расходы на эвакуацию ему придется возместить.