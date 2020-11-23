В образовательных организациях Тверской области детей кормили просрочкой

Несовершеннолетних кормили просроченными продуктами Фото: Вадим МАЦНЕВ

Прокуратура Селижаровского района провела проверку в восьми муниципальных учреждениях образования и установила, что при организации питания несовершеннолетних использовалась продукция с истекшим сроком годности и без маркировки, не соблюдались условия хранения продуктов, работники несвоевременно проходили медосмотры и аттестацию.

Прокурором района в отношении руководителей учреждений вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. Виновники оштрафованы.

Директорам внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Нарушения устранены.