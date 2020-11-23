Пособия на первенца с 2018 года получили уже больше 7500 семей в Тверской области

В нашем регионе ежемесячные выплаты на первенца назначены уже 7527 семьям. Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, что с января 2018 года в стране по инициативе Президента РФ Владимира Путина была введена поддержка для семей, где родился первый ребенок. В нашем регионе ежемесячные выплаты на первенца назначены уже 7527 семьям. Им перечислено свыше 741 млн рублей.

- Сегодня семьи с детьми являются нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Правительством страны, Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона, – считает губернатор Игорь Руденя.

В 2020 году размер пособия составляет чуть больше 11390 рублей.

Право на получение выплаты возникает, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года и является гражданином России.

При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 2-хкратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. Совокупный доход семьи из трёх человек в 2020 году должен быть не более 71347 рублей 32 копеек.

Ежемесячная выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста трех лет.