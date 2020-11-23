Итоговое сочинение одиннадцатиклассники Тверской области напишут весной 2021 года

Перенесены сроки написания итогового сочинения для одиннадцатиклассников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации было принято решение перенести итоговое сочинение (изложение) для одиннадцатиклассников. Писать его школьники должны были 2 декабря, но из-за коронавируса сроки сдвинулись.

Предполагается, что оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения России.

Также на заседании штаба объявлено об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое служит допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов.

Итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая. Не исключено, что при неблагоприятной эпидобстановке, мероприятие пройдет дистанционно.