В правительстве Тверской области обсудили зимнее содержание дорог

Губернатор провел совещание со своими заместителями. Фото: ПТО

23 ноября губернатор Игорь Руденя провёл совещание со своими заместителями.

Вначале они обсудили текущее содержание дорог регионального и межмуниципального значения.

Игорь Руденя подчеркнул: необходимо следить за тем, чтобы это делалось качественно.

Региональные автодороги были переведены на зимнее содержание 9 ноября.

Как сообщает областное правительство, госконтракты на работы по поддержанию трасс в порядке заключены с восемью предприятиями: ГУП «Торжокское ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО «Калязинское ДРСУ», АО «Рамешковское ДРСУ», ГУП «Бологовское ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ», ООО «Прогресс», ООО «Бежецкая дорожная компания».

Также на совещании рассмотрено исполнение поручений губернатора по ремонтам в больницах, детсадах и школах.