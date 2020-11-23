На маршруте поездов Тверь-Москва открылась новая платформа с пересадкой на метро

Пересадка между пригородом и метрополитеном в Ховрино займёт всего 5 минут Фото: vk.com/mtppk

23 ноября для пассажиров Московско-Тверской ППК открылась новая платформа – Ховрино. Новый остановочный пункт между существующими платформами Левобережная и Грачёвская стал частью крупного транспортно-пересадочного узла.

Здесь пассажиры смогут пересесть с пригородных поездов на станцию метро "Ховрино" и международный автовокзал "Северные Ворота". Пересадка займёт всего пять минут.

Как сообщает пресс-служба Московско-Тверской ППК, платформы Ховрино оснащены модулями с местами для пассажиров и точками для зарядки мобильных устройств. В двух теплых пассажирских павильонах установлены билетные автоматы и кассы. Проход на платформы осуществляется через турникеты, а переход через железнодорожные пути – по пешеходному мосту. Для маломобильных пассажиров оборудованы лифты.