В Твери с новой "Мазды" сняли колеса за 128 тысяч рублей

Ущерб составил 128 тысяч рублей Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился 35-летний житель Твери. Мужчина пояснил, что в ночь с 16 на 17 ноября неизвестные похитили четыре колеса с его новой "Мазды 6". Ущерб составил 128 000 рублей.

Полицейские, в рамках расследования уголовного дела, проверили места возможного сбыта краденого, изъяли следы и улики на месте преступления и установили четверых подозреваемых.

Выяснилось, что молодые люди ночью подъехали к припаркованной иномарке, демонтировали колеса, вывезли их и спрятали в гараже для дальнейшей продажи.

В содеянном фигуранты сознались. Имущество вернут владельцу.

По статье "Кража" расследуется уголовное дело.