Президент РФ назначил 11 судей в Тверской области

Владимир Путин назначил в Тверской области 11 новых судей. Фото: Анна КОЛПАКОВА

Согласно указу Президента России Владимира Путина от 20 ноября, опубликованному на сайте правовой информации, в Тверской областной суд назначены судьями Екатерина Коровина, Ольга Сельхова и Екатерина Зорова. Новые назначения сделаны также в городских, районных и межрайонных судах региона.

Станислав Кулаков стал председателем Пролетарского суда Твери, Роман Виноградов – судьей этой же юридической инстанции. Судьей Заволжского районного суда Твери поставлена Елена Бадьина.

Николай Ракитский теперь на посту зампреда Осташковского межрайонного суда, заместителем председателя Бежецкого межрайонного суда стала Надежда Бойцова. Судьей Бологовского городского суда Тверской области начала работать Надежда Сизова, судьей Зубцовского районного суда – Дарья Карбанович, судьей Ржевского городского суда Тверской области – Юлия Мирошниченко.