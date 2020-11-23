Житель Тверской области задержан с наркотиками на трассе "Балтия"

Житель Тверской области задержан за перевозку наркотиков Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ржевском районе, на 224 км автодороги М-9 "Балтия" сотрудниками полиции совместно с госавтоинспекторами был остановлен для проверки документов автомобиль "ВАЗ" под управлением 35-летнего жителя Ржева.

Поведение водителя вызвало подозрение и правоохранителей, машину решили досмотреть. В салоне автомобиля был обнаружен полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.

Экспертиза установила, что это синтетический наркотик массой 4,17 грамма, что является крупным размером.

В отношении водителя по ч. 2 статьи 228 УК РФ возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Ведется следствие.