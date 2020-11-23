Водитель автомобиля на летней резине не смог избежать ДТП в Твери

В ДТП пострадала пассажирка невиновного авто Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла днем, 22 ноября, на улице Лермонтова у дома №91 в Твери.

37-летний водитель, управляя автомобилем "Киа Рио", не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с "Тойотой Авенсис" под управлением 34-летнего водителя.

В результате ДТП пострадала 30-летняя пассажирка "Тойоты". Ей оказана помощь.

На передней оси автомобиле "Киа Рио", как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, установлена зимняя шипованная резина, на задней оси - летняя резина.