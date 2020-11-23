Автомобилистов предупредили об опасностях на дорогах Тверской области

Госавтоинспекция советует сменить резину на зимнюю Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области напомнила автовладельцам о необходимости установить зимнюю резину.

По прогнозу Тверского гидрометцентра, в Твери 24 и 25 ноября днём будет до +4 градусов с мокрым снегом. Ночью подморозит до -3 градусов. На дорогах - гололедица.

Водителям советуют быть внимательнее, правильно выбирать манеру поведения на дороге в зависимости от погодных условий - избегать резких торможений, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал.