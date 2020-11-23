Несовершеннолетний житель Осташкова пропал в Тверской области

Подросток пропал 22 ноября Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Сообщение о безвестном исчезновении жителя 16-летнего жителя Осташкова Егора Васильева поступило в следственный отдел. В ночь на 22 ноября подросток ушел пешком от знакомых в деревне Рогожа в направлении Осташкова и пропал.
Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.
Парня ищут следователи и полиция.
Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.