23 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 194 человека

В Тверской области подтверждено 194 новых случая Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперативного штаба, 23 ноября еще 194 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 13716 случаев заражения COVID-19.

5067 (+144) человека изолированы;

366 (+1) умерли;

8283 (+49) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 4494 (+90)

Конаковский район 954 (+20)

Ржев 918

Кимры 785 (+4)

Торжок 643 (+15)

Калининский район 623 (+9)

Вышневолоцкий городской округ 662 (+9)

Лихославльский район 379 (+2)

Осташковский городской округ 361

За весь период на коронавирус в регионе проведено 381 158 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки 1258.