23 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 194 человека

В Тверской области подтверждено 194 новых случая Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперативного штаба, 23 ноября еще 194 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 13716 случаев заражения COVID-19.
5067 (+144) человека изолированы;
366 (+1) умерли;
8283 (+49) выздоровели.
Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:
Тверь 4494 (+90)
Конаковский район 954 (+20)
Ржев 918
Кимры 785 (+4)
Торжок 643 (+15)
Калининский район 623 (+9)
Вышневолоцкий городской округ 662 (+9)
Лихославльский район 379 (+2)
Осташковский городской округ 361
За весь период на коронавирус в регионе проведено 381 158 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки 1258.
Графика: ПТО