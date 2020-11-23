Новое оборудование появилось в лаборатории ПЦР областной больницы в Твери

Лабораторию при ОКБ открыли 27 октября. Фото: ПТО
В ОКБ в новой ПЦР лаборатории установили процессор магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков. Этот аппарат ускоряет процесс проведения диагностики COVID-19.
Напомним, что лаборатория для проведения исследований тестов на коронавирус в ОКБ была открыта 27 октября.
Таким образом в регионе выполняют поручение губернатора Игоря Рудени о расширении лабораторной базы.
В новой лаборатории проводятся исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Он позволяет обнаружить коронавирус уже на ранней стадии заболевания – выявляется даже малое количество генетического материала (РНК).
В лаборатории при ОКБ могут делать более 300 анализов в сутки.
Как сообщает областное правительство, с момента открытия там уже проведено свыше 4030 исследований.
В перспективе в этой лаборатории планируется проводить исследования для диагностики других инфекционных заболеваний.
Теперь специалисты смогут быстрее проверять тесты на коронавирус. Фото: ПТО
В лаборатории установили процессор магнитных частиц. Фото: ПТО