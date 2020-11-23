Замерзающего на остановке в Тверской области мужчину поселили в общежитии

Теперь у дяди Саши есть временное жилье Фото: ТИА

Мужчину, который в снегопад замерзал на остановке общественного транспорта у дома №6 по Торговому проезду в Конакове Тверской области, местные жители не оставили на милость судьбы. В минувшие выходные горожане развернули настоящую спасательную операцию. Благоря неравнодушию граждан дядя Саша, так зовут скитальца, обрел временное жилье.

Бездомного зовут Александр Жук, в Конакове он живет более 30 лет. На улице оказался после разлада в семье, перебивался случайными заработками, по профессии он электрик.

Так получилось, что никаких документов у дяди Саши нет, на руках - лишь медицинская карта. Ни соцслужба, ни полиция ему не помогли. Только справку выдали, чтобы документы выправил.

Но в беде 60-летний мужчина не остался. Девушка Юля и еще одна женщина с дочкой сняли для дяди Саши комнату в общежитии за 5000 рублей, купили продукты и вещи первой необходимости.

- Он когда вошёл в комнату, то расплакался. Сказал, что быть в тепле - это счастье! А потом попросил порошок, чтобы вещи постирать. Он очень благообразный и порядочный человек, видно, что не пьющий. И очень добрый, - рассказала ТИА Юлия Пфейфер.

Сейчас Юлия планирует оплатить дяде Саше жильё до весны, с документами тоже поможет. Желающие оказать помощь, могут обращаться напрямую к Юлии в соцсети.