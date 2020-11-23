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Прокуратура выявила нарушения при содержании скотомогильника в Тверской области

Колхоз оштрафован на 20 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Прокуратура выявила нарушения содержания скотомогильника Фото: архив "КП"

Прокуратура выявила нарушения содержания скотомогильника Фото: архив "КП"

Прокуратура Сонковского района провела проверку и выявила в деятельности колхоза им. Чудово нарушения законодательства в области обращения с отходами животноводства (биологическими отходами).

В частности, у скотомогильника,расположенного на территории колхоза, отсутствуют запоры, проход граждан не ограничен, что создает угрозу жизни и здоровью.

В отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении. Он оштрафован на 20 тыс. рублей.

Председателю колхоза внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.