Прокуратура выявила нарушения при содержании скотомогильника в Тверской области

Прокуратура выявила нарушения содержания скотомогильника Фото: архив "КП"

Прокуратура Сонковского района провела проверку и выявила в деятельности колхоза им. Чудово нарушения законодательства в области обращения с отходами животноводства (биологическими отходами).

В частности, у скотомогильника,расположенного на территории колхоза, отсутствуют запоры, проход граждан не ограничен, что создает угрозу жизни и здоровью.

В отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении. Он оштрафован на 20 тыс. рублей.

Председателю колхоза внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.