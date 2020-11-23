В Тверской области мужчина сбежал из тюрьмы на день рождения сына

Мужчина сбежал из колонии за 14 дней до конца срока Фото: Мария ЛЕНЦ

21-летний житель Твери совершил побег из тюрьмы, чтобы попасть на день рождения сына. До даты освобождения заключенному оставалось 14 дней.

Мужчина отбывал наказание в ИК-6, находясь в специальном помещении, взломал решетку оконного проема и сбежал. Спустя несколько дней беглого заключенного задержали в Твери, когда он выпивал в компании знакомых.

За побег из места лишения свободы на фигуранта завели уголовное дело. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 5 дней с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.