В Тверской области мужчина сбежал из тюрьмы на день рождения сына

Мужчина сбежал из колонии за 14 дней до конца срока
Фото: Мария ЛЕНЦ
21-летний житель Твери совершил побег из тюрьмы, чтобы попасть на день рождения сына. До даты освобождения заключенному оставалось 14 дней.
Мужчина отбывал наказание в ИК-6, находясь в специальном помещении, взломал решетку оконного проема и сбежал. Спустя несколько дней беглого заключенного задержали в Твери, когда он выпивал в компании знакомых.
За побег из места лишения свободы на фигуранта завели уголовное дело. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 5 дней с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.