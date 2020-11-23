Лекцию к 140-летию Александра Блока прочтет в Твери Ефим Беренштейн

Ефим Беренштейн. Фото: tverlib.ru

Лекцию к 140-летию Александра Блока прочтет в Твери поэт, филолог и культуролог, доцент кафедры философии и теории культуры ТвГУ Ефим Беренштейн.

140 лет со дня рождения блистательного поэта-символиста Александра Блока исполняется 28 ноября 2020 года. Но лекция в его честь состоится чуть раньше - во вторник, 24 ноября. Всех поклонников поэзии ждут в Славянском зале библиотеки имени Горького в 18:00.

-Лекция блистательного рассказчика Ефима Беренштейна, станет приглашением к чтению Блока и погружению в необычный и непривычный для современного читателя духовный мир,- приглашает сайт "Горьковки".

Обязательно возьмите с собой средства индивидуальной защиты - маски или респираторы.