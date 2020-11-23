Где в Твери и Тверской области на неделе отключат свет

В Твери и Торжке с 23 по 27 ноября будут отключать свет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тверь

Заволжский район

23 ноября

С 09:00 до 16:00 по адресам: ул. Тельмана, д. 1-17; пр-д Тельмана, д. 27, 26, 28; ул. Димитрова, д. 2-24; ул Л. Толстого, д. 18, 20.

С 09:00 до 12:00 по адресам: 4-й пер. Вагонников, д. 13/34-35/11; ул. Кривоносова, д. 1/36-11/35; ул. Челюскинцев, д. 2/32-14/31, 9-19/29; ул. Писарева, д. 34-44/25, 23-33/23; ул. Чапаева, д. 19б-21а, 20б-22а, 20-32, 23-33; 3-й пер. Вагонников, д. 16-22, 19-25.

С 13:30 до 15:00 по адресам: пос. Литвинки, д. 1а, 17, 24 (детский сад), 26, 27, 28, 29, 34, ДК.

С 12:00 до 16:00 по адресам: ул. 26 Июня, д. 21, 19, 19а; ул. Производственная, д. 22-40/2, 23/84-37/14; ул. Тельмана, д. 72/2-84/23; ул. Ушакова, д. 1/74-15/24, 2/74-24/26; пр-д Кольцевой, д. 79-83, 82-84б; ул. Крайняя, д. 10-32, 77-85.

26 ноября

С 09:00 до 16:00 по адресам: пос. Литвинки, д. 26, 27, 28, 29, 34, 24, 17, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 3 к.1, 23, 3 к.2; ул. Кольцевая, д. 1-27; ул. Прошина, д. 2-22; пр-д Тельмана, д. 3-25, 2-24; ул. Соревнования, д. 1а-27/23, 2/6-28/25; ул. Плеханова, д. 1/2-27, 2-28/14; 1-й пр-д Плеханова, д. 1/8-9/11, 2/6-22/7; 2-й пр-д Плеханова, д. 2/14-18/15, 1-17; 3-й пр-д Плеханова, д. 1/24-17, 2-12.

27 ноября

С 09:00 до 16:00 по адресам: ул. Ломоносова, д. 75-91а; ул. 2-я Новозаводская, д. 45-89, 54-88/36; ул. 1-я Новозаводская, д. 44-88, 49-89/30; б-р Затверецкий, д. 60/2-68; ул. Туполева, д. 4-12/45; пер. Ломоносова, д. 1/62-17, 2/60-18; 1-й пер. Клубный, д. 25-41, 26-46.

Московский район

24 ноября

С 09:00 до 16:00 по адресам: 1-й пр-д М. Ульяновой, д. 1а, 1б, 1-35, 2-34; 2-й пр-д М. Ульяновой, д. 1-33, 2-34; ул. Линейная, д. 7-17, 8-18, 19-37, 20-42; ул. Тургенева, д. 7-15; ул. М. Ульяновой, д. 7-31, 2-30; 1-й пр-д Транспортный, д. 27-33; 2-й пр-д Транспортный, д. 25-37, 26-34; 1-й пр-д Линейный, д. 15-37, 18-38; шос. Бурашевское, д. 4-18.

С 09:30 до 12:00 по адресу: пос. Химинститут, д. 22 (институт), 25.

С 13:30 до 16:00 по адресу: пос. Химинститут, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

25 ноября

С 09:00 до 16:00 по адресам: ул. Тургенева, д. 72-104; ул. Народная, д. 30-56, 31-57; ул. Глинки, д. 35-61, 34-56; ул. Загородная, д. 59-81, 70-98; ул. Дальняя, д. 33-61, 34-64; ул. Восточная, д. 39-63, 34-64; ул. Конечная, д. 42-66; пр-д Тургенева, д. 1-15, 2-16; пр-д Загородный, д. 1-15, 2-16.

С 09:30 до 12:00 по адресу: пос. Химинститут, д. 33, 34, 34а, 36, 40, 41, 42.

С 13:30 до 16:00 по адресу: пос. Химинститут, д. 9б (поликлиника), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 27 (детский сад).

Центральный район

24 ноября

С 09:00 до 16:00 по адресам: ул. С. Перовской, д. 11-39; ул. Бебеля, д. 17-51, 20-56; пер. Трудолюбия, д. 20-24, 27-31.

25 ноября

С 09:00 до 16:00 по адресам: ул. С. Перовской, д. 11-39; ул. Бебеля, д. 17-51, 20-56; пер. Трудолюбия, д. 20-24, 27-31.

С 13:30 до 16:00 по адресам: ул. Советская, д. 32 (ТЮЗ), 34 (Администрация Центрального р-на), 36 (институт), 38; б-р Радищева, д. 29; ул. Новоторжская, д. 14, 16 к. 1, 16 к. 2.

26 ноября

С 09:00 до 16:00 по адресам: ул. Достоевского, д. 10-40, 9-37; ул. Д. Донского, д. 7-19, 10-14; пер. Трудолюбия, д. 13-21, 6а-12.

С 09:30 до 12:00 по адресам: пер. Беляковский, д. 21 (стоматологическая поликлиника); ул. С. Перовской, д. 54 (клиника имени Аваева), 56; ул. Учительская, д. 59.

27 ноября

С 09:00 до 11:00 по адресам: ул. 9-й Кр. Слободы, д. 5/39, 7-25, 4-30; ул. 8-й Кр. Слободы, д. 1-41, 2-34; 2-й пер. Кр. Слободы, д. 21/30, 23а, 23/29, 18.

Пролетарский район

24 ноября

С 13:30 до 16:00 по адресу: Двор Пролетарки, д. 15, 15 а, 17, 17 а, 18, 20 (спецшкола), 47, 48, 119.

27 ноября

С 09:00 до 16:00 по адресам: ул. Коробкова, д. 15-21, 46-54а; ул. Пролетарская, д. 7 1-9, 2/11-6; Торговая пл., д. 2, 4; ул. Головлева, д. 1/5-7/2, 2-16.

С 09:30 до 12:00 по адресам: ул. Ткача, д. 16, 18; ул. Строителей, д. 19; ул. Б. Полевого, д. 21.

г. Торжок

23 ноября

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Бакунина, д. 1-14, 1-23; 1-й пер. Бакунина, д. 1-5, 2-4; ул. Тверецкая наб., д. 33, 33а-56; ул. Степана Разина, д. 34-60, 5, 35-63; ул. Красный Городок, д. 9, 10; ул. Карла Маркса, д. 8, 14; ул. Садовая, д. 2-30, 5-19; ул. Краснормейская, д. 2, 6а; ул. Пушкина, д. 2-30, 1-23; ул. пер. Пушкина, д. 6-8, 1-11.

25 ноября

С 9:00 до 16:00 по адресу: ул. Ленинградское шоссе, д. 46а.