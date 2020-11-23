Антимасочники предстанут перед судом в Удомле Тверской области

В Тверской области будут вновь судить антимасочников. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Удомельский городской суд поступило несколько административных дел о нарушении введённого на территории Тверской области режима повышенной готовности. Жители Удомли в марте этого года находились в людном месте без масок. Тем самым они нарушили общественный порядок в период эпидемии коронавируса.

Дела находятся в производстве, назначены судебные заседания. На данный момент не уточняется – нарушителям грозит штраф или предупреждение.

Напомним, в Тверском регионе с 12 октября действует масочный режим. Штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты в общественном месте и транспорте для физических лиц может составлять от 1 до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении – от 15 до 50 тысяч рублей.