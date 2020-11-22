В Тверской области пьяный молодой водитель на «УАЗике» врезался в дерево

В аварии пострадал пассажир. Фото: УГИБДД по Тверской области

Авария произошла в Торопецком районе Нетрезвый 22-летний водитель врезался в дерево в Торопецком районе Тверской области. Как поясняют в УГИБДД по Тверской области, 22 ноября 2020 года в Торопецком районе на втором километре автодороги «Торопец-Понизовье» нетрезвый мужчина-водитель 1998 года рождения, на автомобиле «УАЗ Hunter», не справился с управлением и вылетел с трассы и врезался в дерево.

В аварии пострадал пассажир, его жизни ничего не угрожает.

Госавтоинспекция напоминает, что садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения - карается законом. Если вы заметите водителя в состоянии алкогольного опьянения, сообщите в полицию по телефонам: 02, 102, 112. Сообщите дежурному номер авто, марку, цвет авто.

СПРАВКА «КП»

По данным ГИБДД региона, с начала 2020 года на дорогах области произошло 218 аварий по вине пьяных водителей. 36 человек погибли, 287 - получили травмы.

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