Владыка Амвросий стал настоятелем двух крупнейших мужских монастырей Тверской области

Решения Священного Синода коснулись и обителей Тверской области. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви при участии Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошло в онлайн формате. Были на нем озвучены решения, касающиеся Тверской области. Речь идёт о трёх крупных монастырях региона, расположенных в Осташковском, Старицком и Максатихинском районах.

Так женский монастырь Николо-Теребенская пустынь поселка Труженик Максатихинского района будет преобразован в мужской.

Настоятелем двух мужских монастырей — обители Нило-Столобенская пустынь и Свято-Успенского Старицкого монастыря — утвержден митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Тверской митрополит также назначен председателем Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения.

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