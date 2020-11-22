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Владыка Амвросий стал настоятелем двух крупнейших мужских монастырей Тверской области

Такое решение принято на Заседании Священного Синода
Алина ПЕТРОВА
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Решения Священного Синода коснулись и обителей Тверской области.

Решения Священного Синода коснулись и обителей Тверской области.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви при участии Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошло в онлайн формате. Были на нем озвучены решения, касающиеся Тверской области. Речь идёт о трёх крупных монастырях региона, расположенных в Осташковском, Старицком и Максатихинском районах.

Так женский монастырь Николо-Теребенская пустынь поселка Труженик Максатихинского района будет преобразован в мужской.

Настоятелем двух мужских монастырей — обители Нило-Столобенская пустынь и Свято-Успенского Старицкого монастыря — утвержден митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Тверской митрополит также назначен председателем Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения.

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