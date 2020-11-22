22 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 196 человек

Статистика по коронавирусу обновляется в Тверской области каждые сутки.
В Тверской области, по данным оперативного штаба, 22 ноября еще 196 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 13522 случая заражения COVID-19.
4923 (+99) человека изолированы;
365 (+2) умерли;
8234 (+95) выздоровели.
Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:
Тверь 4404 (+68)
Конаковский район 934 (+15)
Ржев 919 (+19)
Кимры 781 (+3)
Торжок 628 (+14)
Калининский район 614 (+7)
Вышневолоцкий городской округ 653 (+21)
Лихославльский район 377 (+2)
Торопецкий район 355 (+1)
За весь период на коронавирус в регионе проведено 316 900 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки 1856.