Сотрудники магазина в Твери спасли 75-летнего пенсионера, поиски которого шли в городе накануне

Пропавшего в Твери 75-летнего мужчину нашли в магазине.

Пенсионера, поиски которого начались накануне в Твери, вечером 21 ноября нашли в одном из магазинов.

75-летний мужчина, накануне ушёл из дома на Молодёжном бульваре и пропал. Поиски вели родственники и волонтёры поисково-спасательного отряда «Сова».

Ориентировки были распространены в сми. Вечером волонтеры отряда «Сова» сообщали - поиски завершены, пенсионер найден.

Подробностями спасения пенсионера поделилась в комментариях под постом Ольга, сотрудница одного из магазинов в Твери:

- Сегодня в 17:30 мужчина зашёл к нам в магазин. Кроме имени фамилии и отчества ничего не сказал. Мы с девочками вызвали скорую, и в 18:15 его забрала скорая. В какую больницу не знаю. Был грязный, и что то с ногой, плохо ходил, попросил только воды.