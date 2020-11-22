Маленький хищный зверёк ласка бегает в центре Твери

Вот такой зверёк. Фото: vk.com/vktver

21 ноября в центре Твери, на улице Крылова, около здания детской поликлиники, бегал маленький зверёк.

Неравнодушные граждане сфотографировали зверька и поделилось им в соцсетях.

Размещённое в группе «Тверь ВКонтакте» фото весь день обсуждали пользователи. Одни предположили, что он домашний и сбежал от хозяев. Другие определили - это ласка, хищный зверёк из семейства куньих. Третьи вспомнили, что зверёк полезный - жрет мышей.

Как бы то ни было, подходить к ласкам и брать их на руки - не рекомендуется. Зверьки могут быть переносчиками бешенства - смертельно опасного заболевания.