Замерзающего на остановке в Тверской области мужчину пытаются спасти неравнодушные граждане

Жители Конаково пытаются спасти мужчину, который живет на остановке. Фото: ТИА

На остановке общественного транспорта у дома №6 по Торговому проезду в Конаково давольно давно живет пожилой мужчина - здесь его нехитрый скарб, одежда. В употреблении алкоголя не замечен. Подкармливают его неравнодушные местные жители. Думают, как помочь бедолаге. Впереди зима - мужчина может замерзнуть.

Местная жительница Анна Власова рассказала историю замерзающего на остановке мужчины ТИА.

Она поделилась с журналистами, что бездомного зовут Александр Жук, в Конаково он живет более 30 лет. На улице оказался после разлада в семье, перебивался случайными заработками, по профессии он электрик.

У него есть взрослые дети, но заботы о нем они не проявляют. Зато, помимо неравнодушных конаковцев, его пожалели таджики-рабочие, у них он жил некоторое время.

Из документов у Жука лишь справка из полиции и медкарта в местной поликлинике.

Соцзащита Конаково отчего-то мужчину никак не может пристроить в профильное учреждение, хотя сам он был бы счастлив оказаться в приюте.

Всех неравнодушных, желающих помочь мужчине, журналисты ТИА просят обращаться в редакцию.