В Твери на набережной Лазури «Нива» сбила 53-летнего мужчину

Очевидно, в момент аварии пешехода отбросило на лобовое стекло. Фото: УГИБДД по Тверской области

Вечером 21 ноября на набережной реки Лазури в Тери возле дома 11 автомобиль «Нива» наехал на 53-летнего мужчину.

Как пояснили в УГИБДД по Тверской области, пешеход переходил дорогу слева направо по нерегулируемому пешеходному переходу.

На фото с места аварии видно, что удар от столкновения был сильный - разбито лобовое стекло автомобиля, видимо, на него отбросило пешехода.

Водитель был трезв. Пострадавшего в тяжелом состоянии скорая доставила в четвёртую горбольницу.