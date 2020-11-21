В посёлок Тверской области привезли гигантского павлина

С огромным зелёным павлином сфотографировался глава района Олег Дубов. Фото:vk.com/dubov1967

Огромного красочного павлина на днях привезли в посёлок Оленино в Тверской области. Конечно, Жар-птица эта не живая, а новый арт-объект, призванный услаждать глаз местных жителей.

За закупкой и доставкой на место чудесной птицы пристально следил глава района Олег Дубов. Он же щедро делился фото павлина на своих страницах в соцсетях.

По завершении монтажа, Дубов сфотографировался на фоне павлина со своей младшей дочерью. Оленинцам птица понравилась.

Но нашлись и те, кто поинтересовался у главы района: за чей счёт банкет?

- Средства на арт-объект возникли в связи с экономией по программе "Городская среда", после выполнения всех основных обьемов работ. Деньги это целевые, и я могу или сделать еще что-то на тех же объектах, где шли работы, или просто дождаться Нового года и вернуть остаток денег в федеральный бюджет. Конечно, лучше поставить красивую Жар-птицу, чем отправить деньги федералам, - прокомментировал на своей странице в соцсети Олег Дубов.