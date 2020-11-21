В Твери наградили лучших детских врачей

Победители конкурса. Фото: ПТО

В Твери наградили победителей конкурса «Наш любимый врач». Это конкурс народный - победителей выбирали сами пациенты голосованием, проходившем на сайте конкурса.

Голосование шло несколько месяцев, во всех детских поликлиниках и стационарах города были расклеены красочные плакаты, призывавшие голосовать за любимых докторов. В конкурсе, прошедшем при поддержке регионального Минздрава, приняли участие более 500 человек - врачи-педиатры и детские врачи узких специальностей.

Организаторы конкурса поясняют, за время проведения на сайте конкурса зарегистрировались 4325 пользователей, они оставили 3680 признаний, а также более 2000 отзывов и историй выздоровления.

Маленькие пациенты нарисовали 203 рисунка в поддержку любимых врачей. По итогам конкурса было выбрано 5 победителей, которые набрали наибольшее количество баллов. Победителем стала врач-педиатр детской городской клинической больницы №3 Наталья Бахвалова.

Среди детских врачей узких специальностей больше всего голосов набрала врач-невролог детской городской клинической больницы №1 Татьяна Сороковикова.

Наградили и юных победителей конкурса рисунков. Победителем стал стал Юрий Ляшко, его работа была в поддержку врача-анестезиолога детской областной клинической больницы Татьяны Ленской.