На территории Тверской области объявлено штормовое предупреждение

В Тверском регионе усилится ветер. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Штормовое предупреждение объявлено в Тверской 22 ноября из-за усиления ветра. Предупреждение распространило региональное управление МЧС со ссылкой на ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Помимо небольшого понижения температуры в ночь на 22 ноября - до минус одного двух градусов, прогнозируется и усиление ветра - он будет дуть с юга, юго-запада со скоростью до 15 метров в секунду.

При усилении ветра, соблюдайте простые правила безопасности: по возможности оставайтесь дома. Если все же вышли на улицу, не стойте под рекламными щитами, под деревьями, козырьками домов.